Guaratuba ganha rota de cicloturismo do rio Descoberto

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Com a presença de autoridades, cerca de 80 ciclistas inauguraram, na manhã este domingo (17), em Guaratuba, a primeiro circuito do programa Pedala Paraná no Litoral: a Rota do Rio Descoberto, na estrada rural que leva esse nome.

A partir da Estação 1 – estrutura com sinalização, bomba para encher pneus e ferramentas básicas para bicicletas – construída com madeira de reflorestamento no km 20 da PR-412, são 30 quilômetros, classificados como de intensidade média. Placas espalhadas pelo percurso mostram a distância percorrida e informam que, assim como as lixeiras dispostas em alguns pontos, foram feitas com lixo reciclável recolhido de trilhas.

Com uma simples e rápida cerimônia de inauguração e largada, estiveram presentes algumas autoridades locais e estaduais: Roberto Justus (prefeito de Guaratuba); Nelson Justus (deputado estadual); Helio Wirbiski (superintendente do Esporte do Paraná); João Jacob Mehl (presidente da Paraná Turismo); Adir Romeu (ex-técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo), entre outras autoridades.

O programa Pedala Paraná promete criar 20 circuitos pelo estado. Começando pelo pelo Litoral, vai implantar mais duas rotas de cicloturismo: em Matinhos e em Pontal do Paraná.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba e Paraná Esporte