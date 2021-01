Aifu termina com festa clandestina que tinha entorpecentes e menores, diz Prefeitura de Paranaguá

Foto: Prefeitura de Paranaguá

De quinta-feira (14) até a madrugada de sábado (16), a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) realizou várias verificações em locais comerciais, autuações administrativas, abordagem de pessoas e veículos, além de autos de infrações de trânsito e orientações diversas para cidadãos e comerciantes de Paranaguá. Um dos focos é “coibir aglomerações e estabelecimentos comerciais abertos de maneira irregular” – após o toque de recolher das 23h.

Após denúncia do Conselho Tutelar, na madrugada de sábado, as equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal é Ronda Ostensiva Municipal acompanhada do Conselho Tutelar encerraram uma festa que ocorria no local conhecido como Chácara do Japonês. Menores de idade que participavam da festa foram entregues aos pais, uma mulher foi encaminhada para a Delegacia Cidadã e um bebê entregue a parentes. Foi aprendida no local certa quantidade de cocaína, maconha e crack.

“Durante a ação abordamos várias pessoas que estavam ingerindo bebidas alcoólicas no Aeroparque no local conhecido como Praça da Sereia. Neste ponto, duas pessoas foram encaminhadas por desacato, uma mulher por embriaguez ao volante e outra pessoa por porte de arma branca em veículo” detalha a comandante da Guarda Civil Municipal, Márcia Garcia.

“As fiscalizações continuarão sendo realizadas pelas autoridades locais e em fevereiro teremos novas operações de AIFU com o Grupo Especializado da PM”, destaca o secretário municipal de Urbanismo, Koiti Cláudio Takiguti.

“A pandemia não acabou e manter as medidas de prevenção contra a Covid-19 são fundamentais para evitar novos casos e mesmo óbitos em consequência da doença. As ações continuarão ocorrendo e reforçando a importância de as pessoas seguirem as recomendações e medidas decretadas”, afirmou o secretário municipal de Segurança, sargento João Carlos Silva.

Participaram da Ação Integrada, sob o comando da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar e as secretarias municipais de Segurança, Saúde – com a Vigilância Sanitária –, Serviços Urbanos, Urbanismo e Meio Ambiente.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá – Edição: Correio do Litoral