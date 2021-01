Encontrado corpo de rapaz que se afogou no domingo

Imagem das buscas iniciadas no domingo

Após quase 24 horas de buscas por um rapaz de 20 anos que se afogou na região do trapiche da Praia Mansa, em Matinhos, na manhã de domingo (17), seu corpo foi encontrado próximo à Ilha do Rato, na baía de Guaratuba, por volta de 8h15 desta segunda-feira.

Parentes foram até a Base Náutica do Corpo de Bombeiros em Guaratuba, onde reconheceram o jovem.

A região onde ocorreu o afogamento do homem é próxima onde uma menina, de 14 anos, também se afogou na tarde de sexta-feira (16), mas ainda não foi encontrada. O local é uma área não protegida por guarda-vidas.

As buscas pelo rapaz duraram todo o domingo com embarcações, guarda-vidas e o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) fizeram uma varredura no mar na tentativa de fazer o resgate. Os trabalhos só pararam ao anoitecer, por questões de segurança das equipes de resgate e da falta de visibilidade.

O corpo foi encontrado por pescadores, que repassaram a localização aos bombeiros. O helicóptero Falcão 03 fez um sobrevoo e confirmou a posição da vítima, indicando para que os bombeiros do bote inflável pudessem fazer o resgate.

Segundo a porta-voz do Corpo de Bombeiros pela operação Verão Consciente 2020/2021, tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, o corpo foi levado à Base Náutica de Guaratuba, e acionado o Instituto Médico Legal (IML).

“O Corpo de Bombeiros sempre orienta que os riscos do mar não estão somente nas ondas e nem sempre são visíveis. Correntes, buracos, mudanças abruptas de profundidade, valas e valões são riscos ‘escondidos’. Ao entrar no mar, as pessoas devem nada sempre em faixa protegida por guarda-vidas, delimitada por bandeiras ou windbanners vermelho e amarelo”, reforçou a tenente.

Com informações da PMPR / Marcia Santos