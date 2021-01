CMEIs de Guaratuba têm lista de espera online

A Prefeitura de Guaratuba convoca pais e responsáveis para cadastramento e recadastramento das crianças na fila de espera para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

A lista agora é online e, após o cadastramento, estará à disposição de todos para consulta no Portal da Prefeitura. O cadastramento começou hoje, terça-feira (19) e deve ser feito na Central, que fica na Secretaria de Educação.

A secretária municipal da Educação, Fernanda Monteiro, afirma que a implementação dessa ferramenta representa mais um passo da gestão no compromisso com a transparência, na lisura dos procedimentos e no tratamento igualitário, além de concretizar uma demanda antiga dos pais. “Vamos deixar evidente a demanda real para o planejamento da ampliação das vagas e permitir que a sociedade possa estar acompanhando em tempo real a atualização desse sistema”, explica.

Os pais ou responsáveis devem comparecer à Central de Vagas dos CMEI’s, mesmo os que já haviam se cadastrado. A atualização de dados, por meio deste procedimento, é imprescindível para o correto controle do número de vagas e eventuais solicitações de transferência.

Documentos necessários: Certidão de nascimento ou documento de RG da criança e Documento de RG dos pais.

A Central está localizada na rua Vieira dos Santos, nº 198, Centro, na sede da Secretaria de Educação, próximo ao banco Itaú. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (41) 3472-8630 (Central de Cadastramento).

Acesse a lista de espera online