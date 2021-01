Profissionais da Saúde começaram a ser vacinados em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Iniciada a vacinação contra a Covid-19 em Guaratuba na tarde desta terça-feira (19). A primeira vacinada na cidade foi a auxiliar de enfermagem Laurinda Todt, mais conhecida como a “colega Nina”, 74 anos, servidora pública desde 1992.

Lotada no Pronto Socorro, atualmente em “home office” com atividade na Central de Material de Esterilização (CME), a servidora já passou por vários setores da saúde no PS e na área rural e, apesar dos 74 anos, se mostra disposta a continuar trabalhando. Ela é a pessoa mais idosa do município em atividade na saúde. A enfermeira que aplicou a vacina foi a servidora Indianara Niquilini Travassos.

O prefeito Roberto Justus e o secretário da Saúde Gabriel Modesto receberam a primeira remessa de 263 doses da vacina Coronavac no Aeroporto Municipal, às 15h30. As vacinas serão disponibilizadas neste momento apenas para os profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus.

Após o ato da primeira aplicação ocorrido às 17h, no Pronto Socorro Municipal, o prefeito Roberto Justus falou que a vacina traz esperança, a expectativa que o fim da pandemia está próximo. “Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para imunizar o maior número de pessoas no menor tempo possível”, ressaltou. O prefeito também lembrou que os cuidados ainda precisam ser tomados até que vacinação ocorra de maneira maciça. “Temos ainda que ter cautela, nós temos que continuar trabalhando com prevenção e responsabilidade”, concluiu.

Nesta terça-feira também foram vacinados os profissionais do PS. A vacinação dos demais profissionais da saúde seguirá o cronograma da Secretaria da Saúde.

A 1ª Regional de Saúde recebeu 2.240 doses que irão para os profissionais de saúde, idosos em instituições de longa permanência e indígenas.

Para quem recebeu a primeira dose, o lote da segunda será encaminhado pelo Estado apenas após três semanas (intervalo de aplicação entre as doses). O armazenamento está sendo feito no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), que conta com ampla estrutura de freezers e câmaras frias.

Guaratuba pronta para a vacinação

O secretário Municipal da Saúde, Gabriel Modesto lembra que o cronograma de distribuição de vacina está atrelado ao volume de doses que o município irá receber. “Nós estamos preparados para todos cenários, criamos uma comissão especial para definir como será a logística de distribuição a cada novo lote recebido. Serão vacinados primeiramente os profissionais que estão diretamente na linha de frente contra a Covid-19, os profissionais do PS, a equipe do Samu, o setor de epidemiologia e seguindo para as Unidades Básicas de Saúde a medida que formos recebendo as doses”.

O planejamento das ações para imunização dos grupos de riscos de forma rápida e evitando aglomeração utilizará as experiências de vacinações anteriores, como a da gripe, que foi realizada a domicílio para os idosos. “Temos todos os idosos cadastrados nas UBSs, sabemos aonde moram, temos os agentes de saúde que os acompanham, então teremos equipes volantes indo na casa desses idosos fazer essa vacinação e, na sequência, partimos para os próximos grupos definidos pelo Ministério da Saúde”, explica Modesto.

O secretário ainda ressaltou que vai trabalhar com muita transparência, sempre divulgando nos meios oficiais de Comunicação do município e também na imprensa, todas informações de como ocorrerá a vacinação de cada grupo.







Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba