Caminhão-tanque pega fogo e interdita BR-376

vídeo postado no grupo Guaratrânsito / Whatsapp

A rodovia BR-376 ficou interditada por mais de 4 horas, na manhã desta quarta-feira (20), por causa do incêndio em um caminhão-tanque. O acidente aconteceu no km 671,3, no município de Guaratuba.

O caminhão transportava carga de etanol. A pista no sentido Curitiba foi interditada por volta das 8h, mas duas faixas centrais foram liberadas por volta das 8h30.

Às 9h, todas as pistas para Curitiba estavam livres. Às 10h55 foram liberadas todas as pistas no sentido Santa Catarina. Neste momento, as filas tinham extensão de 13 quilômetros