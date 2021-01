Refúgio Biológico de Itaipu recebe prêmio de Políticas Públicas

Foto: Rubens Fraulini/ Itaipu Binacional

Os 36 anos dedicados à conservação da fauna e da flora na região Oeste do Paraná renderam ao Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), mantido pela Itaipu Binacional, o prêmio Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única, concedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-PR). A entrega simbólica foi no final de dezembro, em cerimônia virtual. A binacional foi representada pelo médico veterinário Pedro Teles, da Divisão de Áreas Protegidas.



O Refúgio Biológico venceu na categoria Destaque Políticas Públicas. De acordo com o CRMV-PR, o espaço é “exemplo de como médicos veterinários e zootecnistas se inserem na saúde única e são importantes no desenvolvimento de políticas públicas”.



“Esse prêmio é um reconhecimento não apenas ao trabalho do refúgio, ao longo desses 36 anos, mas às ações ambientais promovidas pela Itaipu na região. São investimentos em pesquisa, conservação de animais silvestres, reposição florestal, educação ambiental, entre outros, que acabam tendo impacto positivo na saúde e qualidade de vida das pessoas”, afirma Teles.



O prêmio foi criado em 2019 para homenagear profissionais e instituições que se destacam por promover ações dentro do conceito de saúde única, que integra ações de saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. “São áreas indissociáveis”, explica o profissional. “Não tem como você garantir a saúde humana tratando única e exclusivamente a saúde humana. O mesmo ocorre com o meio ambiente e a saúde animal.”



O nome da premiação é uma homenagem à professora Clotilde de Lourdes Branco Germiniani, falecida em 2018. Clotilde era a médica veterinária mais antiga do Estado, com quase 60 anos de atuação.

Foto: Rubens Fraulini/ Itaipu Binacional

Em 2020, o prêmio chegou à segunda edição. Além de Políticas Públicas, vencida por Itaipu, foram entregues os prêmios nas categorias Destaque One Health (para Rubens Luiz Ferreira Gusso), Destaque Colaboração Interprofissional (Ernst Eckhardt Muller), Destaque Educação (Cláudia Turra Pimpão), Destaque Extensão (Carmo Oliveira da Rocha), Destaque Pesquisador (Vanete Thomaz Soccol) e Destaque Nova Geração (Andressa Maria Rorato). Também foram contemplados profissionais de Zootecnia.



“Acredito que seja um prêmio de extrema importância caracterizando a inserção do médico-veterinário e do zootecnista na formação de políticas públicas do nosso País. Não há como falar em saúde única sem falar em políticas públicas”, diz o secretário-geral do CRMV-PR, Leonardo Nápoli. “Nesse ano em especial, o prêmio é direcionado a uma política pública voltada à conservação da nossa fauna e flora no Estado do Paraná”.

Áreas protegidas

Foto: Itaipu Binacional

O Refúgio Biológico Bela Vista ocupa uma área de 1.780 hectares e é considerado referência em conservação da fauna e da flora regionais. Entre as suas ações, destacam-se o maior programa de reflorestamento do mundo feito por uma hidrelétrica, com mais de 44 milhões de mudas plantadas; e o programa de reprodução em cativeiro de espécies como a harpia, o gato-maracajá, a anta e a onça-pintada – entre outros.



Na margem brasileira, a Itaipu também mantém o refúgio Santa Helena (1.482/ha), no município vizinho. No lado paraguaio, a empresa administra as reservas biológicas Itabó (15.208/ha), Limoy (14.828/ha), Carapá (3.250/ha), Tati Yupi (2.245/ha) e Yui Rupá (750/ha). Na fronteira entre o Departamento paraguaio de Kanendiyu e o Mato Grosso do Sul há ainda o Refúgio Binacional de Maracaju (1.356/ha).



No total, esses espaços somam 41.039 hectares, com trechos de reflorestamento e mata nativa. Incluindo a faixa de proteção do reservatório, são mais de 100 mil hectares de áreas protegidas, reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Reserva da Biosfera.

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

Fonte: Itaipu Binacional