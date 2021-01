UFPR fecha acordo com Ministério do Turismo para modernizar programa de regionalização

UFPR fecha acordo com Ministério do Turismo para modernizar programa de regionalização

A Universidade Federal do Paraná e o Ministério do Turismo (MTur) fecharam um acordo no Programa de Regionalização do Turismo (PRT). O objetivo é dar mais agilidade em medidas que vão impulsionar o turismo brasileiro nesse momento de pandemia.

UFPR e MTur

O curso de Turismo recebeu o convite do MTur para participar do processo de seleção do Termo de Execução Descentralizado. A proposta da UFPR foi selecionada e propõe um alinhamento estratégico do Programa de Regionalização do Turismo, desenvolvendo plano de trabalho, relatório diagnóstico, documento orientador, cadernos técnicos e um e-book. “O objetivo final é que possamos propor novas medidas para a descentralização do turismo em nível regional, fortalecendo as regiões turísticas brasileiras”, diz a professora Margarete Araújo Telles.

Professores e alunos do curso de Turismo vão participar do trabalho. A professora Margarete explica que é grande o impacto de “participar do fortalecimento da diretriz de regionalização proposta no Plano Nacional de Turismo. Conforme orientação oriunda da Política Nacional do Turismo com vários atores sociais, servindo para afirmar que o nosso curso é referência nacional”.

Programa de Regionalização do Turismo

O PRT tem hoje mais de 3 mil interlocutores no Brasil: representantes de governanças de turismo de municípios, regiões e estados, do poder público, da iniciativa privada, de instituições de ensino e do terceiro setor. A missão é apoiar a estruturação dos destinos, o gerenciamento e a promoção do turismo no Brasil, visando o desenvolvimento regional.

Fonte: Aline Nunes / UFPR