Capitania faz mutirão e alerta para redução dos estoques do Banco de Sangue

Fotos: Capitania dos Portos do Paraná

Militares da Capitania dos Portos do Paraná fizeram doação de sangue no último dia 13 e deram início aos mutirões mensais para manter dos estoques do Banco de Sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), em Paranaguá.

Desde o início da pandemia de covid-19 no país, com as restrições de mobilidade urbana e de aglomerações, os bancos de sangue sofreram redução no número de doadores, explica a Capitania. “No Paraná, as férias de fim de ano também contribuíram para a diminuição das doações”, ressalta.

As campanhas de doação de sangue promovidas pela Capitania ao longo de 2020 e neste início de 2021 contribuíram para amenizar a baixa disponibilidade de sangue do Hemepar e auxiliaram na prestação de serviços hospitalares com a disponibilização de diversos tipos sanguíneos.

Para doar, o voluntário deve comparecer à Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Paranaguá, na avenida Gabriel de Lara, 657, João Gualberto. Os telefones para contato são: (41) 3420-6662 e (41) 3420-6663. O Hemepar Paranaguá funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas

Para manter o estoque adequado do banco de sangue, são necessárias muitas doações. O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano. Homens podem doar sangue a cada 60 dias e no período de 12 meses até 04 doações e mulheres em um intervalo de 90 dias e no período de 12 meses até 3 doações.

Para ser doador é preciso:

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal) Observação : Durante a vigência da pandemia, doadores acima de 59 anos completos deverão, preferencialmente, permanecer em suas residências.

Pesar no mínimo 51Kg na balança do HEMEPAR

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

Apresentar documento oficial com foto ( Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação)

Saiba mais em: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue