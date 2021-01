Matinhos inaugura ciclorrota na orla dos balneários

Fotos: Paraná Esporte / Verão Consciente

Adultos e crianças, moradores e turistas, participaram, neste domingo (24), da inauguração de mais uma ciclorrota do projeto “Pedala Paraná”, na orla dos balneários de Matinhos.

Outra ciclorrota será inaugurada na região litorânea no próximo final de semana, no município de Pontal do Paraná.

Com 23 quilômetros e considerada de baixa intensidade, a ciclorrota de Matinhos começa na orla do balneário Flamingo e vai até o balneário Gaivotas. O percurso foi preparado com placas de sinalização e com estações de apoio, contendo ferramentas para socorros de urgência, bombas para calibrar pneus, além de um mapa com as informações do trajeto. Elas foram construídas a partir de madeira de reflorestamento e lixo coletado nas trilhas, aglutinados em um processo único, formando a lixeira e a placa que abriga o mapa.

De acordo com o diretor estadual de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, Tiago Campos, a nova ciclorrota de Matinhos foi pensada para atender toda a população, independente da idade. “As crianças tiveram um ano muito difícil: sem aula e sem poder sair de casa para gastar energia. Então, esse percurso ajuda muito para que as nossas crianças, junto com seus pais e familiares, possam pedalar e curtir a natureza, mesmo sendo em uma rota urbana”, declarou.

Pedal em família – O casal, turistas de Curitiba, Leandro Silveira e Narrara Silveira, estão passando férias nas praias de Matinhos. Ao ficarem sabendo do passeio ciclístico na cidade, eles deram um jeito de participar e levar junto a filha, Luna, de apenas seis meses.

“A gente já pedala juntos e sempre tivemos vontade de trazer nossa filha. Então, acabamos adaptando uma mochila de alpinismo para usar na bicicleta, com todo um sistema de segurança, para curtirmos juntos esse momento. Ela adorou, veio sorrindo o caminho todo”, contou a ciclista e mãe da pequena. Leandro, para o ciclista e pai da Luna, aprovou a ciclorrota para um passeio ciclístico em família. “Super indico o trajeto e só por isso que estamos com a nossa filha, pois não colocaríamos ela em risco. Vale muito a pena o percurso e esse foi o primeiro pedal dela, por isso, estamos muito felizes!”, contou empolgado.

Quem também aproveitou a ciclorrota de Matinhos junto com a família foi o jovem morador da cidade, Eduardo Modesto, de nove anos. “Achei bem legal e divertido, foi muito gostoso pedalar pela praia! Pretendo convidar minha família para voltar outras vezes”, animado, disse o garoto. Para a ciclista e mãe do menino, Juliana Esteves, a rota é ideal para levar a família toda. “Foi um percurso tranquilo e mesmo assim, o pessoal da organização do evento, sempre estava por perto para saber se estava tudo bem. O caminho está muito bem sinalizado e equipado, então dá para trazer a família e aproveitar bem todo o percurso”, disse no término do pedal.

Próxima etapa – O programa foi lançado no último domingo (17), em Guaratuba, com uma ciclorrota de 32km, localizada na Estrada do Descoberto. No próximo domingo (31), será a vez de Pontal do Paraná inaugurar a rota na Estrada do Rio Guaraguaçu, que passará pela aldeia guarani Karaguata Poty, do povo Guarani, terminando na área de preservação arqueológica de sambaquis.















