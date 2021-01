213 detentos já foram transferidos do Litoral

Delegacia de Guaratuba – foto: Jornal de Guaratuba

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) transferiu 213 detentos de carceragens do Litoral, em um mês da operação Verão Consciente 2020/2021, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (25).

De acordo com o Depen, delegacias e cadeias com número baixo de presos proporciona mais segurança aos servidores e, principalmente, aos moradores e veranistas. As movimentações e transferências foram feitas para unidades do Sistema Prisional de Curitiba e da Região Metropolitana. As remoções tiveram apoio das polícias Civil e Militar.

Para o diretor-geral do Departamento Penitenciário do Paraná, Francisco Caricati, a participação da instituição na operação Verão . “Nós temos conseguido uma certa estabilidade, um escoamento tranquilo de presos do litoral para Curitiba e outras unidades. Isso tudo facilita a gestão de novos detentos na região”, destacou.

Tornozeleiras – Durante a alta temporada, o posto avançado da Central de Monitoramento Eletrônico, do Depen, cumpriu mandados judiciais para instalações e retiradas de tornozeleiras eletrônicas: no primeiro mês foram instalados 136 equipamentos e outros 45 retirados. Nesse período, 126 tornozeleiras eletrônicas foram monitoradas na região litorânea.

“O Departamento Penitenciário disponibilizou, durante este primeiro mês de Verão Consciente, a logística necessária para todos esses trabalhos, bem como contou com servidores capacitados para atender, com efetividade e de forma integrada com as demais forças de segurança, as demandas no litoral do Paraná durante toda a temporada de verão”, explicou o coordenador do Verão Consciente pelo Depen, Josielson Fabrício.

Vistorias – Além das movimentações de presos, as equipes do Departamento Penitenciário ainda têm feito operações de revista e vistoria para garantir a segurança nas unidades prisionais do Litoral.

Cerca de 70 policiais penais se revezaram ao longo desse primeiro mês de trabalho na operação Verão Consciente no Litoral. Ao todo, 12 viaturas do Depen estão à disposição das equipes. A instituição continua com o trabalho reforçado na região até o fim da operação, prevista para continuar até 1º de março.

Fonte: AEN