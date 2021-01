Acidente com ônibus deixa diversas pessoas mortas na BR-376

Fotos e vídeos: Juliano Neitzke / Cedidas para o Correio do Litoral

Um acidente com um ônibus de empresa de turismo na altura do km 668 da BR-376, em Guaratuba, provocou diversas mortes, na manhã desta segunda-feira (25).

De acordo com informe do Corpo de Bombeiros do Paraná, atualizado às 14h10, houve 19 mortes e 33 feridos – 7 graves, 6 em estado moderado e 20 com ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. As mais graves foram levadas por helicópteros para o Hospital Cajuru (em Curitiba) e Hospital São José (em Joinville). Vítimas leves e moderadas foram encaminhadas por ambulâncias para Garuva e Joinville. Uma das pessoas foi levada até o Pronto Socorro de Guaratuba e seria encaminhada ao Hospital Regional do Litoral para realizar um exame de tomografia.

O ônibus tem placas de Ananindeua, no Pará, e estava com 53 passageiros e 2 motoristas. Por volta das 8h30, descia a Serra do Mar, no sentido Santa Catarina, e, no final de uma curva, ultrapassou a mureta e capotou no barranco, vários metros abaixo.

A rodovia ficou totalmente interditada no sentido Santa Catarina por algumas horas para atendimento ao acidente. Diversas equipes de socorro do Paraná e de Santa Catarina trabalharam no local.

vìdeo: BPMoa / PMPR

Mais informações em breve.