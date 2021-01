Bombeiros trabalham intensamente no acidente e na atualização de notícias

Fotos: Corpo de Bombeiros do Paraná

Após o encaminhamento das vítimas a hospitais da região e também ao Instituto Médico Legal, em Curitiba, o Corpo de Bombeiros do Paraná e diversos órgãos permaneceram no local do acidente na BR-376, segunda-feira (25), em Guaratuba, realizando buscas na região de mata a possíveis vítimas. O trabalho de informar a imprensa e a população também foi constante.

“O trabalho com recurso humano e também animal, com o cão de busca do Corpo de Bombeiros do Paraná, foi realizado até o período da noite e, na manhã desta terça-feira, retomado para varredura do local”, informou a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, porta-voz do Corpo de Bombeiros da operação Verão Consciente na Costa Leste (Litoral).



“Até o momento, não se tem a confirmação exata de quantas pessoas estariam no ônibus, motivo pelo qual todas as possibilidades de busca a possíveis vítimas são verificadas”, explica a tenente ao passar à imprensa mais um dos inúmeros relatórios atualizados que divulgou nestes dias, desta vez com horário das 12h desta terça-feira.



Óbitos: 19

Vítimas leves: 20

Vítimas moderadas: 7

Vítimas graves: 4

Motorista (encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos): 1

Total de pessoas na cena, até confirmação no momento: 51.



“No momento da ocorrência os esforços são focados no atendimento às vítimas. Dados quantitativos e demais desdobramentos, em situações de ocorrências de grande vulto, são repassadas na sequência. As informações preliminares são dinâmicas e flutuantes”, explica a porta-voz.



“Os dados aqui expostos são resultado de informações obtidas no local da ocorrência, com confirmação posterior junto aos hospitais de referência, bem como ao IML/PR. Como há informações conflitantes no histórico da viagem (quantitativo e nominal de pessoas) e as buscas e diligências de confirmação ainda estão em andamento, pode ocorrer atualização nos dados expressos”, completa tenente Ana Paula Zanlorenzzi.