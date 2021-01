PM socorre homem esfaqueado e prende suspeito do crime

Policiais militares da Operação Verão providenciaram socorro para um homem esfaqueado e ainda conseguiram prender o possível autor da tentativa de homicídio.

Os policiais faziam ronda nesta madrugada de terça-feira (26) em Guaratuba quando foram abordados por um homem em situação de rua que estava com um ferimento no abdômen. Ele contou que estava dormindo na rua quando dois homens e uma mulher o acordaram, mandaram que saísse do local e o esfaquearam.

“Os policiais acionaram o Siate para prestar o atendimento médico, e continuaram o patrulhamento pelas ruas da cidade até encontrarem o autor da tentativa do crime”, contou o oficial de planejamento da Operação Verão Consciente da PM, capitão Wagner Araújo.

Na avenida 29 de Abril, um suspeito foi abordado e, na revista pessoal, foi encontrado com ele uma faca no “estilo butterfly”, cromada, com uma lâmina de, aproximadamente, 10 centímetros. De acordo com os policiais, o homem, de 35 anos, confessou o crime. Foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Foto: PMPR

Operação para proteger a Vida

“Devido a este tipo de situação, de tentativa de homicídio e de homicídio, é que o comandante-geral da Corporação (coronel Péricles de Matos) determinou a Operação Vida, a qual deve ocorrer em todo o Estado do Paraná, nos locais e horários onde mais ocorrem crimes contra a vida”, informa a PM. Nestas operações, serão aplicados efetivos das áreas administrativas da corporação para que não seja comprometido o policiamento já existente.

No Litoral, as ações devem começar no município de Paranaguá nos próximos dias, com aplicação tanto de policiais da Operação Verão, do 9º Batalhão, além de unidades especializadas da corporação. “O objetivo é proteger a vida, tanto do turista quanto do morador da região litorânea, mas, principalmente, os moradores que são afetados por estas situações”, afirmou o comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM) e coordenador da Operação Verão Consciente pela PM, coronel Rui Noé Barroso Torres.

Fonte e foto: Marcia Santos / PMPR