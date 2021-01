Litoral tem mais 3 mortes por covid: 2 em Paranaguá e 1 em Guaratuba

Informe Epidemiológico da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde registra mais 3 óbitos e 161 novos casos da doença no Litoral. Já são 325 mortes nos 7 municípios, com uma média de 108,4 mortes para cada 100 mil habitantes.

As mortes foram em Paranaguá (2) e em Guaratuba (1). Os novos casos em Paranaguá (103). Matinhos (20), Guaratuba (17), Morretes (10), Pontal do Paraná (6) e Antonina (5). A região chega a 18 mil confirmações e a 6.035 casos para cada 100 mil moradores.

No Paraná, foram mais 4.510 novos diagnósticos e 237 mortes pela covid-19 registrados hoje. Do total de óbitos, 142 ocorreram em 2020 e 95 em janeiro de 2021. O estado soma 536.351 casos confirmados e 9.804 mortos em decorrência da doença. São 4.657 casos e 85,1 / 100 mil habitantes no Paraná.

O Brasil teve 61.811 casos e 1.386 mortes confirmadas hoje. São 9.058.687 casos e 221.547 mortes por covid-19. A incidência é de 4.311 / 100 mil e a mortalidade, de 105,4.