Sesa registra mais uma morte por covid em Paranaguá

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, nesta sexta-feira (29), que houve mais uma morte por covid-19 em Paranaguá. Já são 326 óbitos na região, que tem um índice de mortalidade de 108,7 para cada 100 mil habitantes.

Nesta sexta, a Secretaria Municipal da Saúde Guaratuba informa alguns detalhes do óbito registrado ontem pela Sesa: uma moradora da localidade rural do Alto da Serra, no limite com o município de Tijucas do Sul. Ela faleceu no dia 11 de julho na Santa Casa de Curitiba.

Também foram confirmados 115 novos casos no Litoral: 46 em Paranaguá, 18 em Matinhos, 17 em Guaratuba, 15 em Pontal do Paraná, 13 em Antonina, 5 em Morretes e 2 em Guaraqueçaba. Já são 18.210 confirmações da covid, com uma incidência de 6.074 casos / 100 mil habitantes.

No Paraná, a Sesa informa mais 3.091 casos e 45 mortes. O estado acumula 539.442 casos confirmados e 9.848 óbitos em decorrência da doença.