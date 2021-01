Câmara de Guaratuba convida população a assistir sessão de abertura pela internet

A Câmara de Vereadores realiza a primeira sessão ordinária do ano na próxima segunda-feira (1º de fevereiro), no horário regimental das 20h. Em virtude das restrições impostas pela pandemia da covid-19, a população está sendo convidada a acompanhar a sessão solene de abertura do ano legislativo e da 18ª legislatura pela internet.

Um dos poucos presentes será o prefeito Roberto Justus, que deverá fazer o pronunciamento com a tradicional mensagem de início de ano, desta vez de novo mandato, diante de uma Câmara bastante renovada. Apenas 4 dos 13 vereadores se elegeram, 7 vereadores estão no primeiro mandato, 2 voltaram de legislaturas anteriores, 5 são mulheres e a presidência é feminina, com a Professora Cátia do Doro.

A sessão de abertura contará com transmissão ao vivo pela internet: no site da Câmara (www.camaraguaratuba.pr.gov.br) e pela página no Facebook (Câmara Guaratuba – camaramunicipaldeguaratuba).

Modernização administrativa e melhorias no prédio

A presidente, Professora Cátia do Doro, e o 1º secretário, Fabiano da Caieiras, no plenário da Câmara.

No primeiro mês da nova legislatura, a Mesa Diretora está realizando um levantamento detalhado sobre estrutura física do prédio do Legislativo. De acordo com a Câmara, o objetivo é preservar o patrimônio público, melhorar as condições de trabalho, de acessibilidade e de atendimento ao público. Avaliação preliminar apontou problemas pontuais em instalações elétricas e hidráulicas, nas rampas e no plenário, além de infiltrações em paredes e no telhado.

Segundo a Câmara, a melhoria no prédio da Câmara faz parte do processo de modernização administrativa, inclusive com a valorização dos servidores efetivos. “Todos os setores da Câmara agora têm um servidor de carreira, o que favorece a impessoalidade e proporcionará a continuidade administrativa”, explica a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro.