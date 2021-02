Homem morre, supostamente em confronto com policiais

Foto: Redes sociais / autoria não identificada

Um homem, identificado como Wesley Oliveira, de 36 anos, morreu baleado na noite deste domingo (31), no bairro Piçarras, em Guaratuba, supostamente ao trocar tiros com policiais militares.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, ele estava ameaçando a esposa com uma arma (fato negado por ela no Facebook) e fugiu quando viu um viatura da Polícia Militar – vizinhos teriam ligado para o 190.

Ainda segundo a informação divulgada, ele pulou muros de residência e se escondeu em um terreno baldio. De lá, teria disparado contra os policiais, que teriam revidado e o alvejaram.

Wesley chegou a ser atendido pelo Siate, mas morreu antes de chegar ao Pronto Socorro. De acordo com informações, a arma usada por ele era um revólver calibre 38 e estava com duas munições intactas e três deflagradas.