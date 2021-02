Fonte e foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informa que vai pavimentar a estrada do Cabaraquara com paver. De acordo com a Prefeitura, o recurso para a obra, R$ 960 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional, foi obtido através de emenda do deputado federal Toninho Wandscheer (PROS).

A informação foi trazida ao prefeito Roberto Justus pelos representantes PROS, Alisson Wandscheer, presidente estadual, e Darianny Letnar, presidente municipal.