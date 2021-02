Covid: Litoral tem cinco mortes informadas hoje

O informe da covid-19 divulgado à tarde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (2) registra quatro mortes ocorridas no Litoral: em Paranaguá, Guaratuba, Antonina e Pontal do Paraná.

Pela manhã, o Hospital Regional do Litoral informou a morte de uma paciente de Matinhos, de 66 anos, falecida hoje mesmo, que não costa do informe do Estado.

A Sesa também registra 92 novos casos da doença nos sete municípios litorâneos: Paranaguá (39), Matinhos (20), Guaratuba (13), Pontal do Paraná (10), Morretes (5), Guaraqueçaba (3) e Antonina (2). De acordo com a Sesa, a região soma 18.555 casos e 332 mortos -não contando a morte em Matinhos.

Mais de 10 mil mortos – No Paraná, forma confirmados mais 4.301 novos casos e 97 óbitos em decorrência da doença. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 552.125 casos confirmados e 10.063 mortos.