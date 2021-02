Morre Ailton Vieira, sete vezes vereador de Guaratuba

Foto das redes sociais

Faleceu, na manhã desta terça-feira (2), em sua casa, em Guaratuba, o ex-vereador Ailton Batista Vieira, aos 89 anos. Eleito sete vezes, era casado com a vereadora Ana Maria Correa da Silva, que o sucedeu na Câmara, a partir de 2005, quando Ailton foi candidato a vice-prefeito em uma chapa com Claudio Nazário. Não venceram a eleição, mas Ana Maria foi eleita e hoje cumpre o terceiro mandato.

Ailton foi eleito pela primeira vez em 1951. Por três vezes foi presidente da Câmara: em 1954, em 1964 e no biênio 2001-2002.

O velório foi realizado no Plenário da Câmara, que seguiu protocolos de prevenção à covid-19, como acesso limitado de pessoas, e o sepultamento aconteceu no Cemitério Vertical de Curitiba, no bairro Tarumã.