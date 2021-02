Últimos dias de inscrição para os cursos técnicos do IFPR

Termina na segunda-feira (8) o prazo de inscrições para os cursos técnicos presenciais de nível médio do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Neste ano, devido à pandemia de covid-19, não haverá provas presenciais. A seleção será realizada por sorteios públicos, marcados para os três primeiros dias de março.

No total, são ofertadas 3.015 vagas, distribuídas entre 25 campi da instituição. No Campus Paranaguá são 120 vagas e 3 cursos técnicos: Informática, Mecânica e Meio Ambiente. Os cursos são na forma integrada, junto com o Ensino Médio, para quem concluiu o Ensino Fundamental.

As inscrições custam R$ 25 e devem ser realizadas pela página do Processo Seletivo IFPR 2020/2021, acessível pelo site www.ifpr.edu.br ou na página do Processo Seletivo: http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2021.

Cursos técnicos

Os cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial, são ofertados nas formas integrada (para quem já tenha concluído o Ensino Fundamental) e subsequente (para quem já tenha concluído o Ensino Médio).

As duas formas conferem habilitação profissional técnica de nível médio, porém, nos integrados, essa habilitação é adquirida ao mesmo tempo em que o estudante cursa o Ensino Médio, ou seja, em um curso integrado, com uma única matrícula na instituição, é possível obter o diploma do Ensino Médio e o certificado de um curso técnico.

Cidades

No total, são ofertadas 3.015 vagas, em diversos cursos dos campi Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Inclusão social

O IFPR destina 80% das suas vagas à inclusão social. Há vagas reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas; que sejam de família de baixa renda; autodeclarados pretos ou pardos; indígenas e/ou com deficiência.

O detalhamento do sistema de cotas adotado pelo IFPR está disponível na página do Processo Seletivo.

Cursos superiores

Por enquanto, o Processo Seletivo IFPR 2020/2021 diz respeito apenas às vagas de nível médio do IFPR. A seleção para os cursos de nível superior está prevista para maio de 2021, em um processo que utilizará o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).