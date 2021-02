Associação de Engenheiros e Arquitetos fará vistoria no prédio da Câmara

A Câmara Municipal de Guaratuba vai contar com apoio técnico e gratuito da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guaratuba na avaliação das condições físicas do prédio do Legislativo.

Com base no princípio constitucional da economicidade e eficiência, a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, e o 1º secretário, Fabiano da Caieiras, solicitaram apoio da entidade. Nesta terça-feira (2), os dois e a servidora efetiva Rossana Hernandes Afonso receberam o arquiteto Rodney Terentin e engenheiro civil Lúcio Moura, representantes da Associação, para discutir um termo de parceria.



A entidade vai auxiliar na vistoria do prédio que apresenta problemas no telhado, infiltrações em paredes e falhas nos sistemas elétrico e hidráulico. Após o levantamento, os profissionais vão auxiliar na elaboração de um termo de referência para uma futura reforma.



Outro assunto tratado foi um apoio técnico da Associação em projetos que estiverem tramitando na Câmara que envolvam questões nas áreas de engenharia, arquitetura e agronomia.