Amlipa apoia entidades que defendem grandes obras no Litoral

Prefeitos do Litoral acompanharam divulgação de Notas Técnicas em janeiro

A Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa) encaminhou ofício ao governador Ratinho Junior em apoio a uma importante iniciativa do Movimento Pró-Paraná (MPP) e do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) a favor de obras de infraestrutura na região.

No dia 20 de janeiro, as entidades registraram em cartório uma Nota Técnica defendendo e justificando a engorda da orla de Matinhos, a ponte sobre a baía de Guaratuba e a duplicação da PR-407, entre Paranaguá e Pontal do Paraná. Na Nota Técnica divulgada em janeiro, trata do impacto econômico e social que as obras teriam para o litoral e para o Paraná. Prefeitos do Litoral participaram da divulgação do documento.

Neste novo documento, a Amlipa “reitera a confiança nas ações desenvolvidas pelo movimento” “rumo ao desenvolvimento econômico, social e turístico da região”. Os ofícios foram assinados pelos sete prefeitos do Litoral: Marcelo Roque (prefeito de Paranaguá e presidente da Amlipa), Liliam Ramos Narloch (prefeita de Guaraqueçaba e vice-presidente da Amlipa), Roberto Justus (Guaratuba), José Carlos do Espírito Santo “Zé da Ecler” (Matinhos), Rudisney “Rudão” Gimenes Filho (Pontal do Paraná), José Paulo Vieira Azim “Zé Paulo” (Antonina) e Sebastiao Brindarolli Junior (Morretes).

Além do governador, ofícios também foram endereçados ao secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, ao presidente do Movimento Pró-Paraná, o empresário Marcos Domakoski, e ao presidente do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), Horácio Guimarães.

O MPP existe há 20 anos e nasceu durante a mobilização liderada pelo empresário e jornalista Francisco Cunha Pereira, fundador da Gazeta do Povo, pelos royalties de Itaipu. A entidade participou de grandes reivindicações do Paraná, como a instalação do Tribunal Regional Federal, (TRF), em Curitiba e a construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai.