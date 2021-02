Alerta e ressaca para o Paraná, com ondas de 3 metros

A Marinha alerta para risco de ressaca, com ondas de até 3 metros de altura, entre esta manhã de sexta (5) e a manhã de domingo (7), em Santa Catarina, ao norte de Florianópolis, no Paraná, em São Paulo e parte do Rio de Janeiro, ao sul do Cabo de São Tomé.

Neste mesmo período também poderão ocorrer ondas de até 4 metros em alto-mar ao norte do Cabo de Santa Marta (SC), Paraná, São Paulo e ao sul de Cabo Frio (RJ).

A agitação marítima deve estender-se para o estado de Espírito Santo, ao sul de Vitória, com ondas de direção noroeste a sudoeste, com até 4 metros de altura, entre esta manhã de sexta e a noite de domingo.

Na região costeira ao norte de Cabo Frio (RJ), no estado do Espírito Santo e ao sul de Caravelas (BA) podem ocorrer ventos de direção nordeste a noroeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), até a noite de sábado.

Fonte: Capitania dos Postos do Paraná