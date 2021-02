Guaratuba programa eventos dos 250 anos de fundação

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba

Em 29 de abril de 1771, o povoado criado na enseada de Guaratuba foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Vila de São Luiz de Guaratuba da Marinha. Neste dia, o grande evento foi a celebração pelo pároco Bento Gonçalves Cordeiro de uma missa na Igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso, que começou a ser construída três anos antes e estava sendo oficialmente inaugurada naquela data.

Nesta mesma igreja, na última sexta-feira (5), o prefeito Roberto Justus reuniu os membros da Comissão do Aniversário de 250 anos de Guaratuba e pediu ideias e propostas de ações para as comemorações que serão realizadas durante todo o ano de 2021. “Vamos retribuir a nossa cidade tudo o que ela merece, vai além de registar nossas origens, compartilhar nossa história, vamos aproveitar esse momento para divulgar nossa cidade, nossa vocação é o turismo, vamos projetar nossa cidade como a capital do Litoral”, destacou o prefeito.

A comissão iniciará os trabalhos já na segunda-feira (8). A secretária da Cultura e do Turismo, Maria do Rocio Bevervanso, aproveitou o momento e lançou o Projeto “Guaratuba 250 anos: Histórias na Mala”. Juntamente com oão Pedro da Silva, Paola da Rosa e o bailarino professor Santos, apresentaram um pouco da história da cidade, iniciando desde a chegada do coronel Afonso Botelho, a presença indígena e com as histórias, curiosidades e lendas da Igreja Bicentenária.

A secretária também anunciou a criação da Escolinha de Foliões do Divino, que ajudará a dar continuidade à tradição das visitas das bandeiras. O padre Luiz Langer finalizou a reunião com uma benção.