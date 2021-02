Litoral permanece com 11 pontos impróprios ao banho

O oitavo boletim de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (5) pelo Instituto Água e Terra (IAT), informa que há 11 pontos impróprios ao banho no Litoral: a Ponta da Pita, em Antonina, e os 10 rios e saídas de canais no mar que são permanentemente impróprios.

As praias artificiais de água doce no Interior vêm se destacando na qualidade da água. “Desde o primeiro boletim, o Interior vem apresentando boas condições de banho”, diz a bióloga do Laboratório de Microbiologia do IAT em Curitiba, Beatriz Ern da Silveira. “As normas para utilização desses espaços variam de acordo com cada município ou administrador responsável”.

Esse é penúltimo boletim da temporada de verão e tem validade até o dia 11 de fevereiro. O último sairá na semana que vem, dia 12.

Litoral – Os pontos monitorados semanalmente pelo IAT ficam em Guaratuba (13), Matinhos (14), Pontal do Paraná (11), Ilha do Mel (6), Morretes (3) e Antonina (2). O boletim também aponta dez rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. Eles estão indicados em letras maiúsculas no boletim.

Interior – Na Costa Oeste são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), São Miguel do Iguaçu (2), Itaipulândia (1), Missal (1), Santa Helena (3), Entre Rios do Oeste (2), Marechal Cândido Rondon (2) e na Costa Norte no município de Primeiro de Maio (1).