Guaratuba entrega uniforme para alunos que retornam presencialmente

Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba

Os alunos que retornarão presencialmente a partir do dia 18 de fevereiro para as escolas municipais de Guaratuba receberão a partir de amanhã, terça-feira (9), os kits de uniforme e materiais didáticos.

A entrega só vai acontecer neste momento para os alunos do ensino fundamental nos quais os pais ou responsáveis optaram pelo retorno presencial e assinaram o Termo de Adesão. O termo deve ser retirado e entregue na própria escola em que o aluno for matriculado até o próximo dia 10, quarta-feira.

Por conta do contexto de prevenção à Covid-19, foram incluídos em cada kit e serão entregues no dia do retorno às aulas, 2 máscaras e 1 garrafinha de água squeezer 250 ml, pois os bebedouros coletivos estarão interditados. No kit dos professores além do uniforme e jaleco, máscaras de pano e a máscara de proteção face shield.

O aluno recebe o uniforme completo, sendo 2 camisetas manga curta, 1 camiseta manga longa, 1 bermuda (masculino), 1 short saia (feminino), 1 calça, 1 jaqueta, 2 pares de meias e 1 tênis.

O kit material escolar é seriado, de acordo com a idade e ano escolar dos alunos.

Segue abaixo relação de itens que compõe os kits de material escolar do Ensino Fundamental:

1º e 2º Ano

Agenda Escolar

Apontador para lápis

Borracha plástica

Bloco A3

Caderno de linguagem brochurão

Caderno xadrez brochurão

Cola escolar branca

Lápis preto

Lápis de cor

Giz de cera

Tesoura escolar infantil

Papel sulfite

Pasta escolar

Estojo escolar

Mochila escolar

3º, 4º e 5º Ano

Apontador para lápis

Borracha plástica

Caderno de desenho grande espiral

Caderno de linguagem brochurão

Caderno xadrez brochurão

Cola escolar branca

Caneta esferográfica azul

Caneta esferográfica preta

Lápis preto

Lápis de cor

Giz de cera

Papel sulfite

Pasta escolar

Régua 30cm

Estojo escolar

Mochila escolar