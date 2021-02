Guaratuba prorroga prazo para IPTU com desconto

O pagamento da cota única e a primeira parcela do IPTU serão prorrogados. A cota única possui 10% de desconto e o pagamento poderá ser feito até 25/2.

Já o pagamento da primeira parcela poderá ser feito até 26/2. As demais parcelas permanecem com as datas de vencimento inalteradas.

Os contribuintes não precisam obter outra via do boleto, podem pagar na via original (se possuírem) e a alteração será feita diretamente no banco arrecadador Caixa Econômica Federal.

Acesse o Portal do Contribuinte para emitir carnê de IPTU, certidões, consulta entre outros: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/contribuinte