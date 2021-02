PM prende três pessoas e apreende 135 porções de crack

Foto: PMPR / Divulgação

Policiais militares da operação Verão Consciente 2020/2021 prenderam três pessoas e apreenderam 135 porções de crack e R$ 717,00 em dinheiro, na noite deste domingo (7), em Guaratuba.

De acordo com as informações, na primeira situação, a equipe policial estava em patrulhamento pela rua Alexandre Correia, no bairro Cohapar, quando abordou um homem e, durante a busca, encontrou com ele duas porções de crack. Ao ser questionado, o rapaz informou onde ele havia comprado o entorpecente.

No local indicado, os policiais abordaram um outro homem e encontraram 135 porções de crack e R$ 717,00 em dinheiro. Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, a equipe policial estava em patrulhamento pela Avenida Damião Botelho de Souza, no bairro Piçarras, durante Operação Barreira, quando abordou um carro. Durante a busca, constataram que havia um mandado de prisão contra uma mulher em aberto. Ela foi presa e encaminhada para as medidas necessárias.

Fonte: PMPR / Marcia Santos – jornalista responsável – 9/2/2021 – 15h50