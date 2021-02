Prefeitos discutem obras estruturantes com o governo estadual

Foto: Assessoria Alexandre Curi / Rede social

Os prefeitos do Litoral conversaram hoje pela manhã com secretários do Estado e discutiram as obras de infraestrutura que o governo planeja na região e as prioridades para os municípios. A reunião aconteceu na Prefeitura de Paranaguá, com a presença de seis prefeitos e um representante da prefeita Lilian Ramos, de Guaraqueçaba,

Compareceram os secretários Guto Silva (Casa Civil), Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), o diretor-presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin, o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, além de deputados estaduais Alexandre Curi, Galo e Fernando Francischini.

Entre as principais reivindicações estão a Ponte de Guaratuba, a engorda da praia em Matinhos, a duplicação da PR-407 entre Paranaguá e Pontal do Paraná, a pavimentação da PR-405 de Guaraqueçaba e o prolongamento da PR-340 entre Antonina e a BR-277, além de obras específicas dentro de cada município.

De acordo com a Prefeitura de Paranaguá divulgou, o secretário Márcio Nunes, informou que para a execução de algumas obras já existe recurso em caixa e licenciamentos autorizados. “O desafio é driblar o tempo e dar celeridade”, resumiu o secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva. O secretário também destacou que exitem R$ 600 milhões já destinados para os municípios e falou da importância dos municípios e o Estado estarem integrados para acelerar os projetos.