DER desclassifica única concorrente da licitação do ferry-boat

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou agora há pouco que a proposta da única empresa participante da licitação de ferry-boat na baía de Guaratuba, a Três Mosqueteiros, foi desclassificada.

A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU) de hoje.



De acordo com a publicação, “a Comissão de Julgamento analisou a proposta de tarifa da empresa e apontou o descumprimento de vários itens do edital”, no julgamento da proposta de tarifa, realizada no dia 14 de janeiro.

A empresa tem oito dias úteis para apresentar outra proposta, “escoimada de defeitos e irregularidades”.