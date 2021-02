Governo altera toque de recolher: agora vai da meia-noite às 5

O Governo do Estado reduziu em uma hora o toque de recolher que desde 3 de dezembro a partir das 23h. Agora começa à meia-noite. Vai até as 5h, como era antes.

O Decreto 6.832, com a alteração foi assinado nesta quinta-feira (11). No dia anterior o governo havia prorrogado, pela quinta vez consecutiva, as medidas de restrição de circulação e distanciamento social, que passam a valer até 28 de fevereiro.

Apenas serviços essenciais estão liberados da limitação de horário. Também permanecem proibidos a comercialização e o consumo, em vias e espaços públicos, de bebidas alcoólicas de meia noite às 5 horas. Não houve alteração nas outras medidas em vigor.