Hospital Regional anuncia 4 mortes por covid no Litoral

Boletim do Hospital Regional do Litoral desta segunda-feira (15), informa mais quatro mortes em decorrência da covid-19 na região: 2 em Paranaguá, 1 em Guaratuba e 1 em Matinhos.

De Paranaguá, um homem, de 61 anos, faleceu na sexta-feira (12) e uma mulher, de 62, faleceu no domingo (14). De Guaratuba, um homem de 81 anos, morreu no sábado (13). De Matinhos, uma mulher, de 70, morreu na sexta (12).

O Hospital está com 30 pacientes internados por covid, sendo que 19 estão confirmados, 1 foi descartado e 10 aguardam resultados de exames. Há ainda um óbito em investigação.

De acordo com o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do domingo, o Litoral registrava 351 óbitos e 19.037 confirmações desde o início da pandemia do coronavírus.