Mais três moradores do Litoral morrem por covid

Três pacientes do Hospital Regional faleceram por complicações da covid-19 nesta segunda-feira (15). A informação é de hoje. Dois são de Paranaguá: uma mulher de 88 anos e um homem de 66; o outro é de Guaratuba: um homem de 65 anos.

O hospital ainda tem um óbito de paciente de covid com a causa a ser confirmada. Hoje, há 29 pessoas internadas por covid, com 22 já confirmados e 7 a espera de resultados de exames.

O informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde registrava ontem 351 óbitos no Litoral: um índice alarmante de 117,1 mortes para cada 100 mil habitantes. No Paraná, a mortalidade é de 92,5 / 100 mil e no Brasil, de 114,1.