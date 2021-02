Operação Litoral do Tribunal de Justiça termina na sexta

Durante o final de semana de Carnaval (13 e 14) servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) que integram a Operação Litoral estiveram no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, com o programa Justiça no Bairro.

Um casal atendido pode formalizar o divórcio. O procedimento, que normalmente pode levar meses, foi realizado em questão de minutos pelos servidores da Unidade Móvel em conjunto com o coordenador da Operação Litoral, o juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza.

No mesmo dia, um morador de Pontal do Paraná procurou atendimento para solucionar um conflito com a Sanepar por problemas enfrentados com obras da rede. O caso foi solucionado sem a necessidade de abertura de processo, no modelo chamado pré-processual, por meio de acordo entre as partes.

A 2ª vice-presidente do TJPR, desembargadora Joeci Camargo Machado, comentou o sucesso dos atendimentos: “A Justiça, mais do que tudo, é também feita de histórias vividas, histórias essas que contam com a prestação jurisdicional imediata aos cidadãos por meio do Programa Justiça no Bairro e da Operação Litoral”.

A 2ª fase da Operação Litoral 2020-2021 teve início no dia 11/2 e serão realizados até o esta sexta-feira (19) nas comarcas de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. O horário de atendimento da Operação Litoral é das 8h às 13h.

Fonte e imagem: TJPR