No primeiro dia de aula, alunos de Guaratuba aprendem sobre prevenção à covid

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Nesta quinta-feira (18), os alunos da rede municipal de Guaratuba retornaram às aulas. Parte dos alunos ainda no sistema remoto e a outra parte no sistema híbrido, que funcionará uma semana no presencial e outra no remoto, sinalizadas por cores das turmas, o que evitará aglomeração nas salas de aula entre aqueles que os pais ou responsáveis decidiram por essa opção.

O casal Debora Bierisco Miguel e Orlei Miguel, pais das gêmeas Ana Clara e Ana Beatriz, alunas do 3º ano, acompanharam suas filhas até a Escola Municipal Professora Olga Silveira neste primeiro dia de aula e aproveitaram para conferir como foi a entrada. Segundo eles, a decisão da volta às aulas no modelo híbrido foi difícil, mas verificando todo o protocolo de cuidados, vendo o que a escola estava fazendo, eles tiveram segurança para decidir pelo retorno presencial das meninas.

Logo na chegada, as meninas, assim como todos os estudantes que foram até as escolas, tiveram a temperatura auferida. O álcool gel 70% também estava na entrada e em todos os ambientes da escola, assim como cartazes lembrando da obrigatoriedade do uso de máscaras. Nas salas, distanciamento entre as carteiras e marcação no chão a frente do quadro onde o professor poderá retirar a máscara de tecido e permanecer apenas com a face shield (máscara de acrílico) quando for explicar a matéria.

O primeiro dia de aula foi tranquilo, com poucos alunos que terão como conteúdo principal orientação das professoras sobre o protocolo sanitário. Amanhã, sexta-feira (19), alunos da outra turma/cor virão à escola também para receber a orientação. Isso se faz necessário para que na próxima semana, com início das turmas semanais, todos já tenham conhecimento da nova rotina na escola e também para que a equipe da Educação faça os ajustes necessários.

Haverá videoaulas do Aula Paraná, no canal aberto de televisão 50.2 e material elaborado pela Secretaria Municipal da Educação para os alunos que optaram pelo modelo remoto e para os do híbrido na semana que ficarem em casa.

O retorno presencial segue critérios rigorosos de prevenção ao coronavírus, seguindo as recomendações da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) e da Secretaria Municipal da Saúde. O planejamento de retorno foi iniciado já na segunda quinzena de janeiro pela Secretaria Municipal da Educação. Toda a equipe da Educação, das auxiliares de limpeza até as diretoras, fizeram treinamentos constantes dos protocolos de biossegurança com a Vigilância Sanitária Municipal. No transporte escolar, monitores foram contratados para acompanhar e orientar os alunos quanto ao distanciamento e medir a temperatura logo na entrada do ônibus.

Na Educação Especial, os alunos do Fundamental nesta semana serão recebidos para um acolhimento individual e orientação no Centro Municipal de Atendimento Educacional (CMAE). Os alunos com Transtorno do Espectro Autista voltam na próxima semana nas salas de recurso. Esse período é necessário para que seja feita uma transição mais tranquila para o aluno, retornando o vínculo emocional com a escola e o professor.

Fonte e imagens: Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba