Litoral tem 52 novos casos de covid confirmados

A Secretaria de Estado do Saúde (Sesa) confirma mais 52 casos no Litoral neste domingo (21): 39 em Guaratuba, 8 em Morretes, 4 em Antonina e 1 em Paranaguá.

A região chega a 20.674 confirmações, 12.596 pessoas recuperadas e 362 mortes.

No Paraná, a Sesa registra hoje 2.973 novos casos e 22 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. O estado já tem 610.605 casos, 450.509 confirmações e 11.056 mortes.

Os índices proporcionais à população mostram que a situação da pandemia do Litoral paranaense continua mais grave do que na média do estado e do país, como mostra o gráfico acima.

Leitos – Nesta sexta-feira (19), a Sesa anunciou a ativação de 15 novos leitos de enfermaria exclusivos para covid-19 no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, de um total de 62 novos leitos exclusivos ativados em todo o Paraná.