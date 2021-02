Guaratuba inicia vacinação a domicílio em idosos com mais de 85 anos

A partir desta segunda-feira (22), a Secretaria Municipal da Saúde iniciou a vacinação a domicílio contra a Covid-19 nos idosos do grupo prioritário a partir dos 85 anos. A vacinação obedecerá a ordem decrescente, da maior idade (89 anos) para baixo. As doses disponibilizadas são remanescentes do grupo a partir de 90 anos.

Como anteriormente, somente após concluída as visitas da equipe volante de vacinação, os idosos a partir de 85 anos que não receberam a vacina, deve ele ou familiar entrar em contato através do whatsapp com a Unidade Básica de Saúde mais próxima para fazer o agendamento da vacinação. Aguardem comunicação da Prefeitura.

Para a vacinação é necessário o documento de identidade, CPF e cartão SUS, mas principalmente, um documento de identificação com foto. Por causa da validade de 6 horas após aberto o frasco da vacina, a vacinação é feita após ser formado um grupo de 10 pessoas. Esta logística impede o desperdício de doses já que cada frasco da Coronavac corresponde a 10 doses.

A aplicação das doses obedece às regras do plano nacional e estadual de vacinação contra à Covid-19.

Os nomes dos idosos vacinados, assim como de todos que receberam a vacina, estão no boletim de transparência da vacinação disponibilizado no portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus

Fonte e foto: Prefeitura de Guaratuba