Preso em Paranaguá advogado que ameaçou juíza de Minas Gerais

Foto ilustrativa: PCPR

As polícias civis de Minas Gerais e do Paraná prenderam um advogado, de 40 anos, suspeito de extorquir uma juíza no Noroeste de Minas Gerais. O homem foi capturado em cumprimento de mandado de prisão preventiva, no centro histórico de Paranaguá, no sábado (20).

Na casa do suspeito foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão analisados. O advogado estava há meses ameaçando e tentando extorquir a juíza por meio das redes sociais.

O suspeito realizou, por mais de quatro meses, ameaças de aproximação física, impondo medo à vítima. Conforme apurado pelos policiais civis daquele estado, o indivíduo alegava que, a vítima teria prejudicado ele em outras vidas e por isso teria que reparar esse dano. A juíza afirmou nunca ter tido contato com advogado.

Ele ainda teria encaminhado fotos de locais privados, como a casa das vítimas, correspondências de trabalho e chegou a exigir R$ 1 milhão pela suposta reparação de danos. O suspeito alegava que se o pagamento não fosse realizado iria causar sofrimento à vítima.

Fonte: PCPR