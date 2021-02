UFPR adia a data da primeira prova do vestibular

A UFPR comunicou, agora à noite, o adiamento da data da primeira prova do vestibular, que seria no domingo, dia 28. “Tal decisão decorre da substituição, ocorrida na data de ontem, da coordenação geral do Núcleo de Concursos”, informou a Universidade, que também cita a necessidade do cumprimento de todos os desafios logísticos envolvidos, para assegurara segurança das provas e a saúde dos candidatos e do pessoal envolvido na sua aplicação”. A nova data da primeira fase será divulgada até a quarta-feira (24).

O Núcleo de Concursos afirma que está mantida a data provável para divulgação do resultado final do vestibular será mantida conforme estabelecida anteriormente no edital, como sendo o dia 4 de junho de 2021.

A nova data do ensalamento dos candidatos será divulgada em breve pelo site do Núcleo de Concursos. Todas as informações oficiais também serão publicadas no Aplicativo mobile “+ UFPR (Oficial)”, disponível apenas para Android, na GooglePlay.

Concurso PCPR – A substituição do Núcleo de Concursos da UFPR acontece depois do cancelamento da prova do concurso público da Polícia Militar pelo próprio Núcelo. O cancelamento foi informado de madrugada de domingo, poucas horas antes do horário marcado para sua realização.