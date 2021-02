Guaratuba vai intensificar fiscalização contra covid, inclusive dos servidores

Fotos: Correio do Litoral / Gustavo Aquino

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, considera que não é necessária nenhuma nova medida para conter o aumento de casos de covid se todos tomarem os cuidados necessários. Mas não descarta voltar com restrições de atividades se não houver a chamada responsabilidade compartilhada. “As regras estão posta e elas são boas, só precisam ser cumpridas”, afirmou.

A Prefeitura anuncia que vai intensificar a fiscalização e cobrar principalmente dos servidores públicos o cumprimentos das normas, como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. Eles também deverão seguir as regras que proíbem aglomerações, inclusive fora do serviço.

As afirmações foram feitas na tarde desta terça-feira (23), durante entrevista coletiva à imprensa realizada no salão Iate Clube para garantir distanciamento, e que foi transmitida pela internet. Participaram o chefe da Regional de Saúde do Litoral, José Carlos de Abreu, os secretários municipais Gabriel Modesto (Saúde), Denise Lopes Silva Gouveia (Administração), Fernanda Monteiro (Educação), além do coordenador da Vigilância Sanitária do Município, Hermínio Molinari. Após a fala do prefeito, cada um fez uma explanação, antes das perguntas da imprensa, com exceção do chefe da Regional, que pediu para apenas ouvir, mas respondeu algumas perguntas dos repórteres.

O prefeito comentou que o governador Ratinho reuniu-se com governadores do Sul para definir medidas conjuntas e que o mesmo será feito pelos prefeitos. Sobre as medidas de restrição no início da pandemia, Justus afirmou que elas cumpriram o papel, pois todos as pessoas infectadas em Guaratuba puderam receber o atendimento intermediário no Pronto Socorro Covid ou ser encaminhadas quando foi necessário.

No limite – A afirmação foi comprovada pelos números mostrados pelo secretário da Saúde. Segundo Modesto, a situação pode ser diferente agora, com o sistema de Saúde do município, da região e do Estado perto do limite de lotação. Entre outros dados, informou que, durante a temporada de verão, moradores de 19 das 22 regionais de Saúde do Estado tiveram casos de covid notificados em Guaratuba. O secretário voltou a afirmar que as pessoas que precisam trabalham o façam dentro com todos os cuidados necessários e disse que o maior número de casos aconteceu em momento de lazer.

Dever do servidor público – Sobre a responsabilidade dos servidores e a cobrança que será feita, a secretária de Administração, Denise Gouveia, uma servidora de carreira do Município, citou o artigo 198 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Guaratuba, que define como um dos deveres “proceder, na vida pública e privada, de forma a dignificar sempre a função pública”. A secretária também informou um número de Whatsapp para a população denunciar desrespeito às normas de proteção contra a covid: 3472-8683. O prefeito completou que o comportamento de todos será monitorado, “assim como as fake news”.

Onde há risco – Herminío Molinari apresentou um balanço das ações de orientação e fiscalização e afirmou que a grande maioria do comércio obedeceu as normas, mas que o trabalho será ainda intensificado. Segundo ele, durante o verão, foram feitas vistorias em 1.054 estabelecimentos e apenas 95 estabelecimentos comércios foram notificados ou autuados; mais de 90% estava cumprindo as regras. Molinari, que participou da definição dos protocolos e do treinamento das equipes da Secretaria de Educação, disse que as escolas são locais seguros. O coordenador também afirmou que os maiores riscos de contaminação não ocorrem em locais de trabalho ou no comércio, mas nas aglomerações e em festas clandestinas.

Volta às aulas – Por sua vez, a secretária de Educação fez um detalhado balanço das medidas tomadas para garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários na volta das aulas, que foram discutidas nas escolas e amplamente divulgadas pela imprensa. Fernanda Monteiro também falou da importância da volta à escola para as crianças e explicou que menos da metade dos alunos estarão ao mesmo tempo nas salas de aula, já que haverá uma escala e os alunos terão aula presencial uma semana sim, outra não, e que parte dos pais não aderiu ao sistema híbrido e vão manter seus filhos apenas nas aulas virtuais.

Prefeitos do Litoral vão discutir medidas conjuntas

Na manhã desta quarta-feira, os prefeitos do Litoral fazem uma reunião virtal pela Internet para tratar de ações de enfrentamento a pandemia do Covid-19 e deliberar sobre “a conduta a ser adotada pelos municípios litorâneos”.

Também está sendo esperado para hoje um novo decreto do governador Ratinho Junior sobre o assunto. De acordo com o secretário de Estado da saúde, Beto Preto, haverá nova suspensão das cirurgias eletivas, desta vez também no setor privado, e mudança no horário do toque de recolher.