Preso traficante foragido de Guaratuba em Santa Catarina

Imagem ilustrativa: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) localizou um homem foragido desde 2013 por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, nesta terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, ele cometeu os crimes no município de Guaratuba. Ainda no mesmo ano o suspeito foi condenado e fugiu para o outro estado.

O suspeito foi capturado em Porto Belo, em Santa Catarina. Os policiais civis que estão atuando na operação Verão Consciente descobriram que ele teria fugido para o estado vizinho e pediram apoio à Polícia Civil de Santa Catarina, que capturou o foragido.