Associação Comercial parabeniza decisões de Roberto Justus contra a covid

A Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig) divulgou nota de apoio as decisões do prefeito Roberto Justus anunciadas na coletiva de imprensa nesta terça-feira (23) de não adotar novas restrições, mas intensificar a fiscalização como forma de enfrentamento ao aumento de casos de covid-19.

Leia a nota de parabenização que critica o lockdown anunciado pela Prefeitura de Matinhos e um texto divulgado no final da tarde desta quarta-feira:

“A decisão de manter os comércios do município abertos e aumentar a fiscalização e punição tentando conter a transmissão do vírus parece ser a melhor opção no enfrentamento da doença. Ao nosso ver, sacrificar os comerciantes, mas a população continuar sem os cuidados básicos de higienização das mãos, sem o uso de máscaras e se reunindo como se nada tivesse acontecendo ao seu redor, não resolve.”

“A Acig por meio dessa nota não busca resolver o problema da transmissão do Coronavírus em Guaratuba, mas sim, pedir para os comerciantes e toda a população que aumentem os cuidados de higiene, evitem saídas de casa desnecessárias, evitem reuniões em grupo, usem máscara.”

“Corremos o risco de termos nossas lojas fechadas por medidas sanitárias municipais/estaduais sem aviso prévio, para isso não acontecer, vamos juntos mostrar a força do comércio de Guaratuba contra o covid-19. Não brigando com a prefeitura, mas apoiando-os. É simples, vamos nos cuidar.”