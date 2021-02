Guaratuba anuncia mais 3 óbitos que não estavam no informe da Sesa

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou, na noite desta quarta-feira (24), o falecimento de mais quatro moradores da cidade em decorrência da covid-19. Três deles ainda não foram registrados no Informe Epidemiológico da Sesa, que informava ontem que a cidade tinha 58 óbitos.



Na terça-feira (23), faleceu uma moradora do bairro Piçarras, de 88 anos, que estava internada no Pronto Socorro Covid, em Guaratuba. O óbito foi o único registrado no Informe da Sesa desta quarta.

Também na terça-feira (23), faleceram um homem de 55 anos, morador do bairro Nereidas, que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; uma moradora de Coroados, de 61 anos, que estava internada no Pronto Socorro Covid, em Guaratuba; e uma moradora de Piçarras, de 31 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral. Esses três últimos óbitos não foram registrados pela Sesa.

