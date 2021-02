PM prende foragido da Justiça no Cubatão

Imagem ilustrativa: PMPR / Foto: Soldado Ismael Ponchio

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na área rural de Guaratuba. No início da noite de terça-feira (23), uma equipe da RPA (Rádio Patrulha Auto), patrulhava na localidade do Cubatão, “quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita”, segundo informaram os policiais.



Ao verificarem o nome do abordado junto ao Sistema de Investigação Criminal, constataram a existência de um mandado de prisão contra ele por disparo de arma de fogo, válido até 2026.



O homem de 53 anos de idade, é natural e morador de Guaratuba.

Fonte: PMPR