Desaparecimento em Paranaguá

Familiares e amigos informam o desaparecimento de Henrique Valmir Santana Pereira Paz, desde a noite do dia 20, em Paranaguá.

Em mensagem enviada ao Correio do Litoral, informam que ele tem 27 anos, 1,80 de altura. Diferente da foto disponível, não tinha barba, nem bigode. Tem tatuagens no tórax e no braço direito com o nome “Maria”.

Ele saiu com uma bicicleta azul e vestia uma bermuda branca e uma camiseta preta. Quem souber alguma informação deve entra em contato no bairro Cometa, na av. Jacarandás, 8, no telefone/whatsapp da sua mãe, Sirleide Santana Oliveira, 41 9 8854 3521.