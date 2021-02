Três Mosqueteiros vence licitação para travessia do ferry-boat

A empresa Três Mosqueteiros, de Foz do Iguaçu, alterou a proposta de tarifa que havia apresentado e foi confirmada como vencedora da licitação da travessia da baía de Guaratuba por ferry-boat.

Ela concorreu com a atual concessionária, a F. Andreis, que acabou sendo desclassificada já na etapa de documentação. Desta forma, foi a única a apresentar proposta de preço, na segunda fase. Apresentou de R$ 8,90, valor próximo do teto, que era de R$ 9,15. Hoje, a tarifa básica é de R$ 7,80.

No julgamento, o DER viu irregularidades técnicas, desclassificou a proposta e deu prazo de 8 dias úteis para a empresa corrigir. No final da tarde de hoje, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) publicou o resultado final reconhecendo a nova proposta corrigida e declarando a vencedora.

A concessão, que deverá entrar em vigor no mês de abril, tem validade de 10 anos. A nova concessionária deverá realizar uma série de melhorias no transporte. A Três Mosqueteiros faz a travessia de balsa na Ilha de Valadares, em Paranaguá.