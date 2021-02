Roberto Justus entrega micro-ônibus adaptado para Apae

A Prefeitura de Guaratuba entregou um micro-ônibus adaptado para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) na terça-feira (23).

O veículo, no valor de R$ 280 mil, foi destinado à Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social que repassou para a entidade, através de emenda ao orçamento do Ministério da Cidadania feita pelo deputado federal Toninho Wandscheer (PROS) .

O micro-ônibus tem capacidade para transportar 25 passageiros, possui mecanismo anti-esmagamento na porta, equipado com suspensão elevada e dispositivo de poltrona móvel que facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.

O prefeito Roberto Justus e a diretora Maricel Auer, representando a secretária do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, e a presidente do PROS em Guaratuba, Darianny Letnar, realizaram a entrega do veículo à presidente da Apae Guaratuba, Conceição Aparecida Dias. Participaram também do ato a diretora pedagógica, Daniele Garcia Gomez e a diretora auxiliar, Deisi Haddad.

Daniele Garcia Gomez disse que a Apae não tem palavras suficientes para agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse presente. “Uma aquisição extremamente significativa e valiosa para nossa escola, pois com esse micro-ônibus adaptado nossos alunos terão mais conforto e segurança”.