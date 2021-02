Litoral tem mais 2 mortes e 167 casos

A Secretaria de Estado da Saúde confirma, nesta sexta-feira (26), mais 2 mortes por covid-19 no Litoral: em Guaratuba e em Matinhos.

Também foram registrados hoje mais 167 casos da doença na região: 81 em Guaratuba, 37 em Paranaguá, 14 em Matinhos, 14 em Pontal do Paraná, 9 em Morretes, 8 em Antonina e 4 em Guaraqueçaba.

No Litoral, já são 374 óbitos, 21.223 casos e 12.927 pessoas recuperadas.

No Paraná, foram confirmados hoje mais 74 óbitos e 4.550 casos. O Estado tem 11.452 mortes, 633.525 casos e 463.796 recuperados.

No Brasil, foram mais 1.337 mortes e 65.169 confirmados hoje. O país tem 252.835 mortes por covid, com 10.455.63 casos confirmados, 9.355.974 e um saldo, segundo o Ministério da Saúde, com um saldo de 846.821 pessoas doentes.